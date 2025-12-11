章魚燒變素的！大社夜市限定版 配合建醮全素食

因青雲宮辦睽違33年建醮，大社夜市連兩個星期是限定版素食夜市。（圖／翻攝自財團法人高雄市大社區青雲宮臉書）





高雄知名大社夜市，這兩個星期是限定版素食夜市，因為夜市是旁邊大廟青雲宮經營的青雲宮辦睽違33年建醮，要求攤商全部都只能賣素食，攤商腦力大激盪，章魚燒變成素的，割包也變成沒有肉。

章魚小丸子沒有章魚只賣素的，深坑臭豆腐沒有鴨血，連割包都是素食的，高雄知名大社夜市限定建醮版夜市，這裡近百攤攤商，放眼望去都只能賣素食，為期12天。

附近店家：「不賣肉而已，其實素食的東西變化也是滿多的，昨天做夜市，也是有人說要來看一下，素食夜市長怎樣。」

居民：「吃QQ蛋還有素食章魚燒。」

平常大社夜市每星期三、星期六營業，葷素都賣，總是滿滿人潮，這次配合建醮，改成限定建醮版，只能賣素食，熱度不減，還有觀光客特地要來朝聖，什麼是素食夜市，附近的店家也配合廟方，自助餐也全改成素食菜色。

自助餐店老闆vs.記者：「（四季豆、炸豆腐、醃黃瓜做素食的，配合青雲宮做素食的），第一次遇到嗎？還是之前也有，（我是第一次遇到，砂鍋魚頭就不賣）。」

自助餐店全賣素食，考倒老闆，比平常準備葷素菜色還難，附近的牛肉麵店則是要連休兩個星期。

牛肉麵店老闆娘vs.記者：「（五個里吃素食，沒有強迫要配合），你們呢？你們是葷食，（我們就休息，因為沒辦法做成素食賣給客人）。」

大社青雲宮副董事長李志雄：「夜市是我們廟管理的，所以我們有要求一定要賣素食的。」

青雲宮附近的店家全配合，只要無法變成素食餐，就乾脆不營業，青雲宮睽違33年的大建醮，從5號到16號，因為夜市就是廟方經營的，房東辦熱鬧，房客攤商全力支持，夜市內的小吃全變成素食版，章魚小丸子變沒章魚的，還有割包沒放肉的，那要放什麼反而讓附近的居民很好奇，遊客更是特地來嘗鮮。

