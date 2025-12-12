章Q驗證打造安心美味 國產鰻魚產銷媒合 展現台灣水產競爭力

為提升國產水產品的市場競爭力，農業部漁業署積極推動餐飲端選用具章Q驗證的安全優質食材。11日於亮臻實業旗下品牌「鰻魚日記」全新升級的旗艦主題餐廳「鰻悠」，舉行國產鰻魚產銷媒合發表會，象徵台灣水產養殖與餐飲品牌成功接軌，讓「產地到餐桌」的品質理念更加落實。

↑圖說：農業部次長黃昭欽致詞時指出，強調唯有原料端與加工端達成緊密配合，落實高標準的品質管理，方能確保提供給消費者最安全、美味的選擇。（圖片來源：主辦單位提供）

活動焦點落在鰻魚養殖超過40年的資深職人謝根亮。他自1984年承接家業投入鰻魚養殖，歷經產業興衰，累積從鰻苗培育到成鰻出口的一條龍專業。2017年起更將心力全數投注在國產鰻魚品質提升上，憑藉對鰻魚生態的敏銳觀察，養出肉質細緻、健康優質的台灣好鰻，成為餐飲端信賴的重要供應者。

在餐飲應用端，深受市場喜愛的「鰻魚日記」以對鰻魚料理的深厚情感為基底，採用日式蒲燒、白燒技法結合炭烤工法與特製醬汁，將謝根亮提供的國產高品質鰻魚化為一道道溫暖人心的料理。品牌強調，只有最優質的原料，才能呈現出真正令人回味的鰻魚飯風味。

↑圖說：鰻魚日記與鰻悠旗艦店透過展現極致的料理工藝，讓高品質鰻魚飯成為大眾皆可享受的平實美味。 （圖片來源：主辦單位提供）

漁業署指出，章Q驗證不僅是安全與品質的象徵，更是生產與加工端高度協作的成果。本次產銷媒合展現出國產水產品在提升市場價值上的實力，也為業界樹立成功典範。農業部次長黃昭欽也親自出席，肯定產地與餐飲品牌的合作模式，期盼持續推動國產水產品走向更高端的市場定位。

為迎接更多消費者，「鰻魚日記」宣布旗艦主題餐廳「鰻悠」正式升級登場，未來將以更全方位的餐飲呈現，引領饕客品味國產鰻魚的極致魅力。

