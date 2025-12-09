竣邦明年營收拚雙位數成長 樂看運動升溫

▲峻邦-KY執行長蕭志偉（右）及營運副總經理張兆民（左）。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 運動戶外機能性布料設計大廠竣邦-KY，對明年營運樂觀，預期會有雙位數成長；隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，總經理執行長蕭志偉表示，並不特別預期運動賽事刺激營收，希望是透過與客戶合作開發產品，透過自身力量帶旺營收。

竣邦-KY表示，運動領域已成為公司營運成長新引擎，目前佔整體營收比重約六成，觀察運動領域知名主力客戶合作開發項目逐年成長，在運動領域銷售貢獻更是連續三年創下歷史新高。除過去聚焦季節性產品，今年已跨入訂單量更大、產品生命週期相對較長的核心系列產品，預期明年起將逐步挹注整體營運表現。

再者，竣邦-KY說，在國際品牌跨界聯名風潮趨勢下，運動領域主力客戶今年第四季推出跨界聯名新品牌，目前持續進行專案開發、業務接單，有機會於明年上半年陸續訂單出貨，並為運動領域銷售動能再添助力。

竣邦也公布11月營收1.33億元，月增17.40%。蕭志偉表示，營收起伏大跟經營穩定度無直接關聯，受產能、出貨日期等變數影響影響較大，例如農曆來的早或晚，會影響基期，或是開船日才算營收等都會影響營收計算，因此應該看接單量或是以「季」來看營收會比較精準反映營運狀況。

另外，竣邦今年已經在越南購買自建廠的土地，現在已經申請環評跟開工執照，預估明年1至2月可以動工，明年底完工，並在2027年試營運、邀請客戶來驗場。

面對2026年全球體育盛事陸續登場，包括史上規模最大的國際足總世界盃、冬季奧林匹克運動會以及世界棒球經典賽等大型國際賽事陸續登場，也讓運動服飾不再著重機能，延伸到日常穿搭或是運動休閒。

竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，且憑藉提供客戶具客製化的最佳解決方案，蕭志偉說，不會預期透過自然增長，對影響預計趨近零，若是有成長算是額外收穫。

展望未來營運，竣邦-KY持續發揮「掌握趨勢與客戶需求 × 研發設計 × 供應鏈管理」的核心競爭力，並採取三箭齊發策略，包括a.積極拓展運動、戶外、專業工裝及袋包材多元應用領域；b.開拓品牌客戶長銷核心系列專案開發；c.鎖定高端、中高端產品定位等，藉此在保持穩定毛利率的同時，展現更為優異經濟規模效益，創造未來營運繳出亮麗成績。

