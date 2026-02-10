竣邦-KY元月營運逆風 越南新廠目標上半年動土

財經中心/綜合報導

運動戶外機能性布料設計大廠竣邦國際(4442)1月合併營收達新台幣1.12億元，年減18.11％，由於今年農曆春節時程較晚，品牌客戶下單與訂單出貨節奏配合終端市場與生產排程調整，致使部分訂單遞延出貨認列，惟竣邦-KY仍持續受惠於運動、戶外領域客戶下單需求穩健向上，後續成長動能可望逐步展現。

竣邦-KY長期深耕戶外與運動領域市場，持續與多家國際品牌維持穩定且具黏著度的合作關係，並同步積極拓展新品牌及新應用領域合作機會，帶動整體接單動能穩健成長。觀察目前整體接單狀況，截至目前在手訂單優於去年同期。其中，在運動領域方面，主力客戶聯名品牌之專案訂單已陸續出貨，推升未來整體接單量能；在戶外領域方面，與品牌客戶合作開發專案也如期陸續出貨中，布種的應用款式數量亦相對提升，凸顯竣邦-KY於機能性布料開發的完整性與彈性，有效回應品牌客戶對多元機能與產品差異化的需求，為後續營運成長奠定良好基礎。

竣邦-KY進一步表示，為強化中長期成長動能，竣邦-KY亦持續深化東南亞供應鏈布局，除穩步擴增在地合作供應廠商外，亦同步推進自有染整產能建置，以提升整體供應鏈完整度與競爭力。依目前規劃，旗下越南染整廠預計將於2026年上半年正式動工，首波將以薄布、四面彈性布料等技術性產品線為主，相關品項目前於當地供應鏈仍屬稀缺，未來新廠建置完成後，將有助於完善竣邦-KY於東南亞供應鏈生產優勢，並提升整體交期彈性與服務量能，以期帶動未來營運成長利基。