竣邦-KY去年營收達年增3成 刷歷年新高

圖片來源：竣邦國際

財經中心/綜合報導

運動戶外機能性布料設計大廠竣邦國際(4442)12月合併營收達2.02億元，明顯月增52.22％，較去年同期持穩，並創歷年同期次高；2025年第四季合併營收4.49億元，季增24.87％、年增8.93％，改寫歷年同期新高；隨著公司近年持續深化運動領域布局、拓展新品牌客戶，並加大客戶合作開發新品項量體，累計2025年全年合併營收達16.7億元，年增29.61％，刷新歷年新高記錄！

竣邦-KY表示，以2025年全年應用領域分布來看，運動、戶外、滑雪衝浪及其他領域營收比重分別為58％、22％、11％及9％。其中，戶外領域隨著品牌客戶恢復過往下單及拉貨節奏，整體出貨動能已回歸常軌；在運動領域方面，受惠竣邦-KY與主力品牌客戶加深機能性布料新設計開發量能，並帶動產品中選率持續提升，營運動能已由短期出貨波動，逐步轉向更具結構性的成長模式，挹注2025年運動領域銷售金額寫下歷年新高水準，並較2024年全年成長約17％，成為推升竣邦-KY全年營收創高的關鍵成長引擎。

廣告 廣告

竣邦-KY近年業務發展重心明確聚焦於運動領域，目前運動領域營收占比58％，今年更成功跨入訂單量大、生命週期較長的核心系列產品(Core Item)，且與主力客戶合作開發的專案數量逐年攀升，預期相關訂單將於2026年陸續發酵。藉由運動領域主力客戶動能持續放大、新品牌客戶拓展有成，並與戶外領域主力客戶推進高端新品牌產品線開發，為中長期營運奠定穩健成長基礎。

展望未來，竣邦-KY維持審慎樂觀看法。看好運動休閒(Athleisure)趨勢帶動的機能布料需求成長，助力於運動領域業務動能持續深化，隨著2026年國際大型體育賽事如世界盃足球賽(FIFA World Cup)、冬季奧林匹克運動會(Winter Olympics)及世界棒球經典賽(WBC)等陸續登場，國際品牌跨界聯名風潮延燒，品牌客戶於新品開發與機能升級上的投入力道明顯加大，有助於創造竣邦-KY整體業務正面發展。

除此之外，觀察全球供應鏈對於市場環境變化之應對趨於明朗，有利於公司發揮供應鏈整合效益，以彈性生產與穩定品質滿足客戶需求。竣邦-KY秉持掌握趨勢與客戶需求、創新機能性布料開發設計、完善高效供應鏈管理之三箭齊發策略，持續拓展運動、戶外及多元應用領域，深化長銷核心系列產品開發，並鎖定高端與中高端產品定位，戮力創造未來營運續創成長巔峰。