竣邦-KY營運射三箭 迎接2026運動賽事商機

竣邦-KY(4442)受惠深化多元領域品牌客戶，致力提供多品牌客戶不同機能性服飾開發最佳解決方案，尤其隨著運動領域主力客戶動能放大、拓展新品牌客戶有成，以及戶外領域下單回歸常軌，並同步與戶外領域主力客戶推進高端新品牌產品線開發，有助於帶動業務結構持續優化，並為中長期營運注入向上成長態勢。



除此之外，隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，有望同步受惠市場商機，增添未來營運更上層樓。



竣邦-KY為迎接未來訂單成長，將在越南投資2000多萬美元建廠，預計明年第1季取得建照後開工建廠，後年第1季試營運，並由客戶端驗查，該廠佔竣邦整體產能2成，對提升整體毛利率、總淨利有明顯助益。



竣邦-KY表示，運動領域已成為公司營運成長新引擎，目前佔整體營收比重約六成，觀察運動領域知名主力客戶合作開發項目逐年成長，在運動領域銷售貢獻更是連續3年創下歷史新高，尤其，竣邦-KY與運動領域主力客戶合作進一步加深，除過去聚焦季節性產品，今年已跨入訂單量更大、產品生命週期相對較長的核心系列產品，預期明年起將逐步挹注整體營運表現。其次，在國際品牌跨界聯名風潮趨勢下，運動領域主力客戶於今年第4季推出跨界聯名新品牌，目前持續進行專案開發、業務接單，有機會於明年上半年陸續訂單出貨，並為運動領域銷售動能再添助力。







(圖)竣邦-KY發揮「掌握趨勢與客戶需求x研發設計x供應鏈管理」的核心競爭力，並採取三箭齊發策略，看好運動領域動能放大、乘勢迎接2026賽事商機。圖右2為執行長蕭志偉、圖左2為張兆民副總經理、圖右1為業務副理黃悅瑜、圖左1為財務副理黃筠。



在戶外領域方面，品牌客戶去年庫存調整完畢，今年整體下單、備貨力道已重回常軌，近期戶外領域品牌客戶旗下新增高端子品牌，竣邦-KY為其主力供應商夥伴，並與客戶積極合作開發新品項專案，隨著氣候變化與戶外活動型態多元化，以及戶外服飾市場對機能性、耐候性與永續材料需求提升，有助於深化竣邦-KY在高端、中高端市場占據利基。



竣邦-KY進一步表示，除了鞏固運動、戶外領域， 近2年公司亦積極拓展知名日本品牌客戶，成功打開竣邦-KY新市場業務機會，今年已有多項專案陸續進入量產階段，凸顯公司在日本市場取得重大進程，且根據目前掌握知名日本品牌客戶需求回饋，明年訂單需求有望帶來穩定貢獻。



面對2026年全球體育盛事陸續登場，包括史上規模最大的國際足總世界盃、冬季奧林匹克運動會以及世界棒球經典賽等大型國際賽事，隨著賽事規模擴大、轉播觸及全球市場，品牌客戶對服飾在機能性、舒適度、耐候性及設計辨識度的要求亦同步升級，促使運動服裝不再僅限於比賽場域，而是延伸至訓練、日常穿搭及運動休閒(Athleisure)等多元場景，進一步擴大機能布料的應用範圍。竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，且憑藉提供客戶具客製化的最佳解決方案，並在供應鏈端強化品質一致性、生產彈性與交期控管，有助於因應品牌客戶因應賽事提前展開的產品規劃與備貨時程。



展望未來營運，竣邦-KY持續發揮「掌握趨勢與客戶需求 × 研發設計 × 供應鏈管理」的核心競爭力，並採取三箭齊發策略，包括a.積極拓展運動、戶外、專業工裝及袋包材多元應用領域；b.開拓品牌客戶長銷核心系列專案開發；c.鎖定高端、中高端產品定位等，藉此在保持穩定毛利率的同時，展現更為優異經濟規模效益，創造未來營運繳出亮麗成績。