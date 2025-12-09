竣邦-KY看好大型運動賽事商機 明年營運雙位數成長

（中央社記者曾仁凱台北9日電）機能布料廠竣邦-KY今年營運動能強勁，前3季獲利較去年同期翻倍成長，竣邦總經理蕭志偉看好明年有世足賽等國際大型體育賽事陸續登場，有望激勵運動服飾市場，竣邦明年營運目標將維持雙位數成長。

蕭志偉今天表示，竣邦早期主攻滑雪服、衝浪褲等戶外機能服飾布料，這幾年積極拓展運動服飾市場，與北美最大運動品牌合作良好，為營運帶來新的成長引擎。

竣邦今年前10月營收新台幣13.34億元，年增37.41%；前3季歸屬母公司淨利1.12億元，較去年同期翻倍成長，每股稅後純益3.98元。

蕭志偉表示，雖然北美運動品牌大客戶這兩年整體營運動能放緩，但竣邦與其合作屬於研發型的產品區塊，這部分持續成長，竣邦憑著開發量能，與其合作的訂單已連續8年成長。目前運動類產品占竣邦營運比重已達近6成。

展望2026年，蕭志偉表示，除了原本的運動與戶外類產品，竣邦新切入專業工裝，以及袋包材等周邊應用領域。另外，竣邦也成功開拓日本品牌客戶，今年已有多項專案陸續進入量產階段，為竣邦打開新的市場業務機會。

蕭志偉指出，包括新領域、新客戶明年將持續發酵，外加明年有世足賽、冬季奧運及世界棒球經典賽等大型國際賽事，有望激勵運動機能服飾市場，樂觀看待竣邦明年營運目標維持雙位數成長。

竣邦過去以布料開發、設計為主，產品生產主要採取外包模式，但考量越南平織布的供應鏈量能不足，竣邦決定與策略投資人香港華陽控股公司合作，預計投下2000萬美元（約新台幣6.2億元），在越南打造自有廠。

蕭志偉今天表示，越南自有廠的土地已經買好，環評也已經申請，目前正等待開工執照通過，預計2026年初開始蓋廠，目標2026年底建廠完成，2027年開始試營運，首期規劃產能每月200萬碼平織布，屆時可望為營運注入新動能。（編輯：張良知）1141209