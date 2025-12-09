竣邦-KY第4季接單強勁 新品挹注明年營運成長

竣邦-KY(4442)執行長蕭志偉提到，除了鞏固運動、戶外領域， 近兩年公司亦積極拓展知名日本品牌客戶，成功打開竣邦-KY新市場業務機會。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計廠竣邦-KY(4442)執行長蕭志偉今天表示，隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶加大力道投入新品開發與機能升級，公司目前已與多家品牌客戶合作，「今年第四季接單很好、年增雙位數」，明年上半年更有新品陸續出貨，為中長期營運注入強勁動能，未來可望更上一層樓。

蕭志偉說，受惠深化多元領域品牌客戶，公司致力提供多品牌客戶不同機能性服飾開發最佳解決方案，尤其隨著運動領域主力客戶動能放大、拓展新品牌客戶有成，以及戶外領域下單回歸常軌，有助於帶動業務結構持續優化，目前平均訂單能見度約60天，運動品牌大廠更長達半年。

廣告 廣告

蕭志偉指出，運動領域已成為公司營運成長新引擎，目前佔整體營收比重約六成，國際品牌大廠客戶合作開發項目逐年成長，連續3年創下新高，主要受惠於雙方的合作有別於過去聚焦季節性產品，今年跨入訂單量更大、產品生命週期相對較長的核心系列產品，在國際品牌跨界聯名風潮趨勢下，客戶於第四季推出跨界聯名新產品，明年起可望進一步挹注整體營運表現。

在戶外領域方面，竣邦-KY客戶去年庫存調整完畢，今年整體下單、備貨力道已重回常軌，客戶近期已新增高端子品牌，並由竣邦-KY作為主要供應商夥伴。蕭志偉認為，隨著氣候變化與戶外活動型態多元化，以及戶外服飾市場對機能性、耐候性與永續材料需求提升，有助於深化公司在高端、中高端市場占據利基。

蕭志偉提到，除了鞏固運動、戶外領域， 近兩年公司亦積極拓展知名日本品牌客戶，成功打開竣邦-KY新市場業務機會，今年斬獲多項專案並陸續進入量產階段，明年訂單需求有望帶來穩定貢獻。面對2026年全球體育盛事陸續登場，包括史上規模最大的國際足總世界盃、冬季奧林匹克運動會以及世界棒球經典賽等大型國際賽事，公司將繼續搶攻商機。

蕭志偉分析，隨著賽事規模擴大、轉播觸及全球市場，品牌客戶對服飾在機能性、舒適度、耐候性及設計辨識度的要求會同步升級，讓運動服裝不再僅限於比賽場域，而是延伸至訓練、日常穿搭及運動休閒(Athleisure)等多元應用領域，進一步擴大機能布料的應用範圍。

對此，蕭志偉說，公司憑藉提供客戶具客製化的最佳解決方案，並在供應鏈端強化品質一致性、生產彈性與交期控管，有助於因應客戶的產品規劃與備貨時程。未來竣邦-KY將持續發揮「掌握趨勢與客戶需求、研發設計、供應鏈管理」的核心競爭力，採取三箭齊發策略，積極拓展運動、戶外、專業工裝及袋包材多元應用領域，開拓品牌客戶長銷核心系列專案，鎖定高端、中高端產品定位等，展現更為優異經濟規模效益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣被入列！菲律賓喊停台灣、西班牙豬肉進口

全球慘付代價！中國出口海嘯肆虐 貿易順差首破1兆美元

Costco 20年資深員工不藏私分享 推薦「8款」必買好物

68歲翁砸近200萬退休金「翻新老屋」卻成噩夢 妻子僅住半年哭喊要搬走

