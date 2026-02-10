竣邦-KY部分出貨遞延認列 1月營收年月雙減
〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計方案供應商竣邦-KY(4442)1月營收1.12億元，月減44.6%、年減18.11％，管理層表示，由於今年農曆春節時程較晚，品牌客戶下單與出貨節奏配合終端市場與生產排程調整，致使部分訂單遞延出貨認列。後續仍將受惠於運動、戶外領域客戶下單需求穩健向上，成長動能可望逐步展現。
竣邦-KY指出，公司長期深耕戶外與運動領域市場，持續與多家國際品牌維持穩定且具黏著度的合作關係，並同步積極拓展新品牌及新應用領域合作機會，帶動整體接單動能穩健成長，觀察目前整體接單狀況，在手訂單優於去年同期。
竣邦-KY觀察，運動領域的主要客戶聯名品牌專案訂單已陸續出貨，有助於推升未來整體接單量能；而在戶外領域方面，與品牌客戶合作開發的專案也如期陸續出貨中，布種的應用款式數量亦相對提升。公司於機能性布料開發的完整性與彈性，能有效回應品牌客戶對多元機能與產品差異化的需求，為後續營運成長奠定良好基礎。
竣邦-KY提到，為強化中長期成長動能，竣邦-KY亦持續深化東南亞供應鏈布局，除了穩步擴增在地合作供應廠商外，亦同步推進自有染整產能建置，以提升整體供應鏈完整度與競爭力。
依目前規劃，竣邦-KY越南染整廠預計將於2026年上半年正式動工，首波將以薄布、四面彈性布料等技術性產品線為主，相關品項目前於當地供應鏈仍屬稀缺，未來新廠建置完成後，將有助於完善公司於東南亞供應鏈的生產優勢，並提升整體交期彈性與服務量能，以期帶動未來營運成長利基。
