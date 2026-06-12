童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝

政治中心／林昀萱報導

前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。

童仲彥在去年6月21日宣布「假釋期滿、準備復出」引發關注，並在出獄1個月後，成功通過國考取得不動產經紀人的資格，之後又考取地政士，以65.33分的成績，獲得新的身分，吸引大批網友稱讚。不過，今年2月四叉貓在臉書透露，童仲彥考取不動產經紀人證書雖然是相當勵志的更生人故事，但因為那段時間童仲彥很愛說他壞話，無聊之下翻了法規發現《不動產經紀業管理條例》第6條第3項，詐欺、侵占罪關出來未滿3年不得申請，表示「當初童仲彥是犯了『利用職務上機會詐取財物罪』，我不確定有沒有符合，反正我會寄信去檢舉試試看」。

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四叉貓今年2月檢舉童仲彥。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

時隔四個月，四叉貓12日在臉書公開檢舉後續，透露前幾天內政部地政司終於回信，台北市政府撤銷了童仲彥的不動產經紀人證書，以及他的不動產經紀營業員證明也跟著被撤銷。地政司在信函中寫明：「本局業已依不動產經紀業管理條例規定，撤銷其不動產經紀人證書及營業員證明在案。謝謝您對市政的關心與指教」。四叉貓也在留言處大酸：「當初童仲彥還發文回應說他研究過沒問題的 XD」、「當初態度很囂張的說.....」



這篇貼文吸引超過萬人按讚，網友紛紛留言「超好笑救命，他現在改口說十月再考就好了」、「超可憐那篇原文刪掉了」、「出來混的千千萬萬不能惹到貓貓」、「你個性真的很糟糕（誇獎」、「笑死我了！今日最療癒」、「這個太好笑了」、「其實沒查清楚就發證書，有點不行」、「正義只會遲到，不會不到」。

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