童仲彥大膽預測：柯文哲應選高雄市長 拚「北高雙城」

童仲彥在最新一集「阿童之聲」節目中大膽預測,柯文哲應該參選2026年高雄市長,而非外界討論的台南。童仲彥指出,柯文哲與黃國昌的直播線上最多5.5萬人,目前點閱已達四十幾萬,證明柯文哲仍是台灣政壇唯一的流量密碼。

童仲彥分析柯文哲應選高雄的三大理由:首先,政治實力能救官司,若無民進黨大罷免慘敗,柯文哲可能無法獲釋;其次,贏下高雄將真正斷絕賴清德的連任之路;第三,若對手是邱議瑩,將上演「阿北對戰恰查某」的精彩戲碼。童仲彥特別指出,柯文哲曾擔任台北市長,若再拿下高雄市長,「北高市長」的政治能量將更為強大,為2028年總統大選鋪路。

針對高雄市長選舉,童仲彥分析民進黨內派系鬥爭激烈。賴瑞隆因兒子校園事件陷入風暴,唯一力挺的議員簡煥宗反遭網友批評。童仲彥更引用黃光芹文章,揭露陳菊與陳其邁在高捷案時期的心結,認為陳其邁最不希望菊系人馬參選高雄市長。

此外,童仲彥批評政府封鎖小紅書政策腦殘,指出小紅書在台用戶超過300萬人,封鎖後三天內下載量反增100萬,預估12月底用戶將突破500萬。他認為此舉不僅無效,更流失大量年輕選票,民進黨在年輕族群的支持度瀕臨崩盤。

