童仲彥打包票黃國昌沒打瘦瘦針 批綠營名嘴見不得人好

民眾黨前議員童仲彥今(6)日在其政論節目「阿童之聲」中,以多年健身經驗為民眾黨主席黃國昌的體態轉變背書,強調黃國昌絕對沒有施打瘦瘦針,並批評綠營名嘴與部分網紅見不得人好。

童仲彥指出,黃國昌在一年內從大肚腩變成精壯體態,部分名嘴卻質疑他使用瘦瘦針。童仲彥表示,從TANITA MC980體測數據可清楚看出,黃國昌的肌肉量維持在61.3公斤,骨骼肌量從33公斤增加至38.7公斤,體脂則從31.9%降至15%,內臟脂肪指數從18降至10,這些數據顯示黃國昌是透過規律運動與飲食控制達成目標。

廣告 廣告

童仲彥引用法國思想家傅柯(Michel Foucault)的理論,從文化批判角度分析,認為黃國昌的身體展現出「紀律的權力」,透過自律、低脂飲食與規律運動,展現了對自我的嚴格要求,這種身體的規訓正是權力運作的體現,具有深刻的政治意義。

童仲彥也以自身InBody數據為例,他的骨骼肌量為42.2公斤、體脂率14.1%、內臟脂肪5,強調任何有在訓練的人都能看出黃國昌的改變是真實且健康的。他批評四叉貓等網紅一方面談身體自主權,卻為了流量消費諷刺黃國昌,相當荒謬。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

更多品觀點報導

高科大攜手華陀扶元堂辦理產學競賽 文創系展現新世代創意力

嘉義縣垃圾車華麗變身 在地彩繪打造行動環保新風貌

