童仲彥旁聽柯文哲案庭訊 質疑檢方論告「情緒高於證據」

前台北市議員童仲彥近日在其節目《阿童之聲》中，分享親赴台北地方法院旁聽柯文哲政治獻金案庭訊的觀察與看法。童仲彥表示，此行主要關注檢方在庭上的論告方式，並特別點名承辦檢察官陳思荔的表現，認為其整體論述「情緒多於證據」，呈現方式更近似政論節目，而非嚴謹的法律攻防。

童仲彥指出，該場庭訊中，檢察官以大量簡報圖像與比喻進行說明，包括以水桶、箭頭與金錢符號示意政治獻金流向，相關表述被他形容為偏向輿論溝通，而非單純針對法官進行法律說服。他也質疑，若證據充分，是否仍有必要訴諸高度情緒化與政治語言。

廣告 廣告

節目中，童仲彥亦描述延伸法庭的實際狀況，包括空間距離、觀看螢幕限制與悶熱環境，並進一步提出疑問，認為未即時直播庭訊，可能導致資訊傳播不對等，使檢方論述較易率先成為媒體報導焦點。

此外，童仲彥提到，相關新聞報導多聚焦於檢察官的說法與語句，反觀柯文哲及相關被告在庭上的具體答辯內容，較少被完整呈現。他認為，此一現象加深外界對司法是否過度受到政治與輿論影響的質疑。

童仲彥在節目最後表示，當前社會對司法信任度持續下滑，相關案件已不僅是單一司法爭議，而是引發更廣泛的公共討論。他強調，未來仍將透過節目持續追蹤相關發展，並呼籲社會回歸對程序正義與比例原則的檢視。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

更多品觀點報導

高雄銀行再獲聯徵中心金質獎 信用資訊治理表現再受肯定

圖書館共構五星酒店成亞灣新地標 承億以文化力重塑高雄城市生活

