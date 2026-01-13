童仲彥轟綠營名嘴「要柯女兒代孕」無下限 籲林淑芬為人身攻擊道歉

民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母法案，引發綠營激烈反彈。前台北市議員童仲彥在品觀點網路節目中批評，綠營名嘴汪潔民竟引用網友言論，要求「柯文哲女兒先幫陳昭姿代孕」，言論毫無下限。更有網友針對民眾黨女性黨員進行人身攻擊，童仲彥痛批這種行為已超越理性討論範疇。

立法院會議中，民進黨立委林淑芬批評陳昭姿是「沒有子宮的女人」，引發「女人為難女人」爭議。童仲彥質疑，過去常為正義發聲的林淑芬，為何在此議題上進行人身攻擊？他呼籲林淑芬應出面道歉。

童仲彥特別點名民進黨立委范雲，批評她在林淑芬發言時「剛好」離席，事後卻未對同黨立委的不當言論表態。范雲與陳昭姿同為IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同主席，陳昭姿曾協助促成副總統蕭美琴赴歐洲議會演講，兩人理應有合作情誼。童仲彥質疑，范雲為何在討論代孕議題時只談「商業代孕」，刻意迴避「利他性代孕」的討論空間。

童仲彥回顧與陳昭姿的合作淵源，從當年挺扁運動開始，兩人便因理念相同並肩作戰。他強調，陳昭姿是真正的本土派，卻因堅持理念不見容於民進黨。相較之下，柯文哲領導的民眾黨能廣納不同政治立場人才，才是真正做事的政黨。

童仲彥也批評總統賴清德，從特赦陳水扁到代理孕母法案，多次承諾卻跳票，因此被外界稱為「萊爾」。他呼籲賴清德應兌現承諾，而非一路欺騙到底。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

