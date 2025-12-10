童伴心理諮商所體系邁向第三據點「陪伴孩子成長」延伸更多在地服務

健康中心/綜合報導

隨著兒少心理需求日益提升，「陪伴孩子，以穩定支持做出改變」正逐漸成為台灣家庭的共同期待。由臨床心理師蔡百祥所長所創立的「陪伴心理諮商體系」，自 2022 年創立第一間治療所以來，即以實際陪伴與專業介入為核心宗旨，三年間陸續成立三間心理諮商/心理治療所，近期第三間據點「童行心理諮商所」正式開幕，也象徵這套完整的心理照護模式逐步成形。

從教材創作到完整陪伴體系 源自臨床工作者最初的使命感

蔡百祥所長擔任臨床心理師多年，曾在「汐止國泰綜合醫院復健科」工作，更年輕時曾長期走入監獄、育幼院與社福機構提供心理服務。面對不同年齡與處境的孩童，他發現「理解」與「陪伴」是治療最關鍵的因素，但往往也是最不足的一環。

為補足資源缺口，他在 2020 年成立「小白蔡心有限公司」，以開發兒童心理教育教材為主，希望讓更多家庭、老師、社工能用更易懂的方式與孩子互動。隨著需求擴大，2025 年公司正式轉型為「陪伴體系顧問有限公司」，作為整個心理諮商體系的教育、訓練與服務整合核心。

蔡百祥所長表示，從教材、到陪伴、到治療機構，整個歷程並非商業規模擴張，而是回到同一件事情：「陪伴孩子看見自己的力量」。

三間治療所陸續落成 打造不同需求的在地支持網絡

為讓家庭在第一時間取得穩定的心理服務，體系自 2022 年起陸續成立三個據點：

2022 童伴心理治療所（大安院區）：以兒童心理諮商/心理治療、早期療育、遊戲治療、情緒教育、人際團體與家庭諮詢為核心，形塑體系的第一個服務模型。

2023 同伴心理諮商所（大安院區）：擴大青少年、成人、伴侶、夫妻與親職服務，以跨年齡層的心理需求能被完整接住，也深感關係議題幾乎佔據了現代人的大多數煩惱，親職教養裡最重要的隱形課題，強調專注在怎麼「好好說話、好好相愛或者好好分開。」

2025 童行心理諮商所（士林院區）：延續童/同伴的精神，以家庭為核心，在空間設計與氛圍營造上更為升級，並強化社區端早期發現與轉介功能。

三間心理諮商/心理治療所的定位不同，但共同精神皆圍繞「陪伴—理解—改變」的理念，希望讓心理治諮商再只是專業場域，而能成為與孩子日常緊密連結的支持系統。

持續走在孩子身邊 期待為家庭創造更穩定的未來

蔡百祥所長回憶年輕時在監獄與育幼院服務的經驗，笑稱自己「看見了太多故事，也更確信陪伴是一件需要長期投入的事」。也因為這些經歷，他今年發起成立「台北市兒童青少年心理治療協會」，希望把醫療、社福與民間力量串連起來，讓弱勢孩子與家庭在困難來臨時，不會只剩自己面對，而是有人可以一起找路。對他而言，心理專業能幫助孩子理解情緒、行為與人際難題，而真正讓孩子有力氣長大的關鍵，仍在於家庭、學校與社區彼此連起來，這也是陪伴心理諮商體系一路走來想慢慢補上的那一塊。

未來，陪伴心理諮商體系將持續深化教材研發、專業訓練與臨床服務，讓每一間心理單位不只是醫療或諮商場所，而是家庭在需要時能放心依靠的夥伴。



更多資訊可搜尋「陪伴心理諮商體系」官方網站

