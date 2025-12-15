童全身紅疹以為蟲咬，竟是水痘上身！醫警告「成人更嚴重」恐致腦炎
身上長不明紅疹以為是蟲咬，沒想到竟是會傳染的水痘！8歲的小慈幾天前去南部玩，回來後發現四肢和身上出現許多紅疹，家長原先懷疑是在鄉間的時候被蚊蟲叮咬，但持續幾天都沒有退，帶她就醫檢查後發現除了紅疹，沒有發燒、咳嗽、頭痛或體溫不正常等症狀，但喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明的小水疱，診斷是水痘感染。
收治個案的書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，由於患者過去曾經接種過1劑公費水痘疫苗，所以水痘發病的症狀較輕微，經給予藥物治療且建議在家隔離休養，4天後再度回診追蹤時，大部分紅色丘疹及水疱病灶均已結痂。
水痘症狀會蔓延全身
蘇軏說明，水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延。皮疹形態一開始是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成水疱，教科書上稱此階段的水疱看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」，再來水疱會乾掉結痂，其他伴隨症狀可能有發燒、倦怠及頭痛。要注意水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約兩週。
蘇軏提到，水痘病毒的傳染力很強，且病灶全身都會長，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止之前，都具有病毒傳染力。所以即使水痘症狀不嚴重，身體及周遭環境也應該加強清潔，盡量待在家裡休息不要出入公共場所，以免傳染給更多的人。
打水痘疫苗可減輕症狀
蘇軏指出，水痘疫苗要打，即使感染也可以減輕症狀。台灣自2004年開始針對滿1歲的幼兒，全面施打1劑公費水痘疫苗。根據統計，兒童施打1劑水痘疫苗的保護力大約86%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘；如果自費接種第2劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到98%。
「打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水疱，此外併發症發生機率也較低。因此打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。」蘇軏說。
蘇軏提醒：「要特別注意的是，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。」建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否要接種疫苗。
