政治中心／林靜、宋弘 麟 台北報導

前總統蔡英文招牌短髮，近來在脆上成為熱門話題，有一位媽媽將女兒模仿蔡前總統髮型的照片PO上網，沒想到蔡前總統半夜立刻留言，"看她這寫作業氣勢，未來當總統不是問題"，短短一句溫暖的話，吸引7.1個讚，還有中國網友看了忍不住感嘆，這就是政治應有的溫度。

蔡英文IG影片：「這個在日本已經算豪宅了，蔡英文IG影片，這次要為大家介紹的是，蔡英文IG影片，位在台灣新北市中和區的住宅。」

日本節目"全能住宅改造王"，經典配音聲響起，但這回主角怎不是日本人，而是前總統蔡英文。

蔡英文IG影片：「交通條件生活機能，蔡英文IG影片，一應俱全的絕佳地段，蔡英文IG影片，讓人忍不住會懷疑，蔡英文IG影片，這裡真的是社會住宅嗎，蔡英文IG影片，有興趣嗎你去參加警職好了，蔡英文IG影片，去考一考。」

童剪同款髮型獲蔡英文本尊回應 中國網友嘆:政治應有的溫度（圖／民視新聞）幽默對話笑翻眾人，原來日前蔡前總統，和內政部長劉世芳，到中和"保二安居"警消社宅參觀，總統級開箱、加上幕僚神複製國外節目，讓友台小編都忍不住留言"怎麼不記得，我們有播這集！卸任總統的蔡英文，在社群相當活躍，常四處海巡和網友互動。有一位年輕媽媽，在網上PO出女兒學蔡英文髮型的照片。

媽媽說，帶女兒剪了一顆"蔡英文總統髮型"，還刻意TAG本尊帳號、說小英總統會看到嗎，沒想到大半夜，蔡前總統也能掃到、留言"看她寫作業氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快樂長大"。溫暖留言，不到24小時吸引7.1萬個讚，不少網友尖叫"總統會不會太晚睡，要出來唱歌嗎，小英海巡超快，堪比國軍招募中心手速。還有肚皮舞者Diana發文"莫名用了一顆蔡英文髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」沒想到小英也說"你比我漂亮很多"，一句話引來10萬人點讚。一名中國網友甚至感嘆，原來女性、兒童都能被當作未來主體，這就是政治應有的溫度。

童剪同款髮型獲蔡英文本尊回應 （圖／民視新聞）時任總統當選人蔡英文（2011）：「我要跟各位講，小英頭不是你要剪就剪得出來，因為我的頭髮有特殊構造，我跟各位講我的頭髮，外面是直的裡面是卷的。」

過去蔡前總統就曾公開分享，招牌髮型要維持可不容易。不過前總統大概也沒想過，卸任後"小英頭"，還能再掀模仿潮。

