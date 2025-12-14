童口齒不清 先檢查聽力再治療

南投醫院呼籲家長重視兒童語言發展。圖為語言治療師利用圖卡教導物品命名及敘事能力。（南投醫院提供）

記者劉晴文∕南投報導

許多孩子不太愛講話，或只會用簡短字詞應答，甚至平時語句含糊，經常聽得一頭霧水。語言治療師指出，兒童在4～6歲之間正逐步修正語音清晰度，若發現孩子口齒不清，建議先至耳鼻喉科檢查聽力，再由復健科醫師轉介語言治療師，進一步評估發音器官的協調與習得狀況，並提供適合的訓練與衛教。

衛福部南投醫院表示，兒童語言表達能力隨著年齡逐漸發展，從牙牙學語、模仿單音，到能說出多音節詞彙或片語。然而，部分孩子進入幼兒園後，因發音不清或語句難以理解，使得對話常需反覆確認，導致孩子容易失去表達的興趣，甚至產生壓力。

語言治療師呂昂衛提醒，當家長聽不懂孩子的話時，應避免直接要求重複或放慢；而是嘗試以經驗推測並使用開放式提問，幫助孩子重新組織語句、延續對話，不僅能減少孩子的挫折感，也能培養他們表達與分享的意願。

呂昂衛指出，兒童在4～6歲之間正逐步修正語音清晰度，不必期待孩子聽到某個音後就能立即正確發音。若發現孩子口齒不清，建議先至耳鼻喉科檢查聽力，再由復健科醫師轉介語言治療師。在家中，家長也能透過遊戲方式協助孩子，例如模仿恐龍叫聲、玩「咕嚕咕嚕」喝水聲的遊戲，或刷牙時輕壓舌根減輕敏感；年紀較大的孩子則可含水說話，與家人進行猜謎互動，增加發音練習的樂趣。