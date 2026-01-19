童吹氣球疑因吸入氦氣缺氧 一度昏迷幸無大礙

自家客廳裡，小孩們開心玩著爸爸從學校園遊會裡買來的飄浮氣球，其中頭上套著獨角獸氣球的6歲女童突然倒地，家長本以為孩子在玩，靠近發現已失去意識。

女童家長吳先生說：「去用手去拉氣球，結果發現整個氣球已經吸附在她臉上了，我就大力把它扯掉，扯掉之後，發現她的嘴唇全部都是黑色的。」

女童嘴唇變黑，父親不斷大喊後才甦醒，家屬趕忙將人送醫，經查看家中監視器發現，女童疑似是用嘴幫飄浮氣球吹氣，導致吸入氦氣後缺氧。

女童家長吳先生表示，「（從監視器看）她把它黏在臉上吹啦，然後可能小孩子不會吹，她吹一口空氣，她要吸氣再吹嘛，剛好把裡面的氦氣吸出來、呼吸進去。」

醫生說，氦氣沒有毒性，但是小孩吸入人體，可能減少氧氣濃度，嚴重恐出現呼吸衰竭、意識不清或抽搐。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，「一般我們在空氣中氧氣的濃度是21%，如果說氦氣的濃度高的話，它會造成空氣中氧氣的濃度降低，如果從21%降低到16%以下，那就會很危險。」

從事氣球零售的業者則說，氦氣氣體填充都是使用打氣機，較少見因充氣吸入而昏迷，要留意氣球是否有破洞，也建議家長別買不確定氣體來源的氣球，以防填充的是氫氣，遇火容易爆炸。

氣球零售、拱門空飄大球租售業者說明，「氦氣氣球如果破了你再灌，再灌也是破的、它也是消氣，它氦氣就是消氣了，它消氣很快的。一般通常像我們有些比較小型的球，就是用吸管去吹。」

補教化學老師林俊毅解釋，氦氣屬於惰性氣體，填充造型氣球可讓氣球飄浮，雖然沒有重大的爆炸危險性，但是孩子誤吸可能有危險，提醒家長要隨時留意。