童喝完感冒藥水「像裝了勁量電池」 藥師揭主因疑「抗組織胺」

許多家長在孩子生病服藥後，常困惑地發現孩子不但沒有變得安靜，反而更加亢奮。藥師洪正憲指出，某些兒童服用感冒藥水後出現「像裝了勁量電池」般的亢奮反應，實為常見現象，主要是藥物中特定成分所導致的副作用。

許多家長在孩子生病服藥後，常困惑地發現孩子不但沒有變得安靜，反而更加亢奮。（示意圖／Pexels）

藥師洪正憲在臉書專頁中發文表示，第一代抗組織胺是造成兒童亢奮的常見「兇手」，這類藥物主要用於治療流鼻水、過敏或止癢。常見成分包括Cyproheptadine（如：希普利敏）、Chlorpheniramine（如：息咳寧）及Ketotifen（如：喘敏）。這些藥物能夠通過大腦屏障，對大多數成人和部分兒童會產生嗜睡副作用，但在少數兒童特別是幼兒身上，卻會產生刺激效果，導致孩子躁動不安，甚至尖叫大哭。

支氣管擴張劑則是另一類可能引起兒童亢奮的藥物，常用於治療咳嗽、氣喘或支氣管炎。洪正憲解釋，如Procaterol（喘解、滅喘淨）等成分屬於「交感神經興奮劑」，在擴張氣管同時，也會輕微刺激心臟和神經系統，使孩子出現手抖、坐立難安、心跳加快等症狀，這種生理性亢奮狀態自然會影響睡眠。

洪正憲指出，用於緩解鼻塞的去充血劑，如Pseudoephedrine（鼻福）和Methylephedrine（息咳寧）等成分，結構與腎上腺素類似，具有興奮中樞神經的作用，就像成人喝咖啡後會感到精神亢奮一樣，孩子服用後可能會出現精神集中度變高、不想睡覺、較為煩躁的情況。

中樞鎮咳藥因作用於大腦中樞神經，對體質敏感的孩子可能影響腦內神經傳導物質的平衡。（示意圖／photo AC）

此外，中樞鎮咳藥如Dextromethorphan（息咳）等成分，雖為非麻醉性止咳藥，但因作用於大腦中樞神經，對體質敏感的孩子可能影響腦內神經傳導物質的平衡，除了睡不著、躁動外，孩子可能會出現說話語無倫次、莫名傻笑或感覺飄飄然的情況。

洪正憲提醒，若孩子出現明顯的興奮或異常行為，建議與醫師或藥師討論是否需要調整藥物。他強調，大多數副作用在藥效退去後會自然改善，家長不需過度驚慌。

