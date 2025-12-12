童婚女遭家暴弒夫判死！她12歲嫁表哥13歲生子 女子靠「血錢換生路」

伊朗童婚女子庫坎（Goli Kouhkan）原訂本月遭絞刑處決，在國際聲援與募款協助下獲得原諒，成功逃過死刑。（示意圖／Pixabay）

伊朗25歲女子庫坎（Goli Kouhkan）原訂本月因弒夫被執行絞刑，所幸在國際輿論與慈善募款壓力下，受害者家屬最終接受賠償金「血錢」（blood money），選擇原諒，使庫坎免於一死。這起案件凸顯出伊朗童婚與家庭暴力問題，也引發聯合國人權專家的關切與呼籲。

根據《衛報》與《每日郵報》綜合報導，庫坎來自伊朗少數民族俾路支族（Baluch），自出生以來便沒有法定身分證明，長年活在社會底層。她在12歲時被迫嫁給表哥，13歲就生下一名男嬰。婚後多年，她與兒子長期遭受丈夫身心虐待，懷孕期間仍需從事繁重家務，甚至因體力不支生產時幾乎喪命。她曾嘗試逃回娘家，卻遭父親斷然拒絕：「我把穿白紗的女兒送出門，妳若要回來，只能裹著裹屍布。」

2018年5月，年僅18歲的庫坎目睹丈夫再次毆打5歲的兒子後，向堂兄穆罕默德．阿比爾（Mohammad Abil）求助。阿比爾到場後與其丈夫爆發激烈衝突，最終導致丈夫死亡。兩人隨即被捕，庫坎在無律師陪同、且因文盲無法識字的情況下，被迫簽署供詞，最終遭判以絞刑。穆罕默德至今仍列於死囚名單。

依伊朗伊斯蘭教法「齊薩斯法」（qisas），若受害者家屬願意接受相當於一條人命價值的賠償金，即可撤銷死刑。庫坎案中原要求繳納約10億托曼（約合8.7萬英鎊）的血錢，最終協議降為8億托曼（約7萬英鎊），並透過各界募款及慈善機構籌足款項。伊朗官方媒體「米贊線上」（Mizan Online）12月9日發布影片顯示，死者雙親已簽署原諒文件，象徵司法調解完成。

國際間對庫坎案反應強烈。聯合國人權專家上週公開呼籲伊朗政府停止處決庫坎，強調她是童婚與家庭暴力的受害者。挪威人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）主任阿米里－莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）批評法院審理時未顧及她童婚、貧困與受虐背景，且整個偵訊過程中未提供法律協助。

曾協助募款的澳洲慈善機構「卡西姆兒童基金會」（Qasim Child Foundation）創辦人蓋提（Mehdi Ghatei）表示，國際媒體曝光與全球聲援是促使伊朗政府讓步的關鍵。他說：「伊朗政權經常掩蓋案件細節，但當全球開始關注，就會出現壓力迫使體制退讓。」

根據統計，2025年至今，伊朗已處決至少42名女性，其中18人因殺害丈夫遭判死刑，其中多數為童婚與家暴受害者。自2010年起，伊朗共處決超過240名女性，其中逾百人為殺害親密伴侶而遭判齊薩斯法死刑。國際特赦組織指出，伊朗是全球女性處決數最多的國家，總體死刑執行數量亦僅次於中國。

