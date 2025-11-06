童婚新娘12歲被迫出嫁、18歲殺夫，湊不出百億「血錢」就要被絞死！《衛報》：在處決女性最多的國家，伊朗的她們沒有活路

她12歲被迫出嫁、13歲生子、18歲因保護兒子意外殺死長年虐待她的丈夫。如今她25歲，正被關在伊朗牢房裡等死。她叫戈莉・庫坎（Goli Kouhkan），必須在12月前籌到100億里亞爾（約合新台幣330萬元）的「血錢」，才能換來被害人家屬的原諒與一線生機，否則將被處以死刑。《衛報》11月3日報導，庫坎的故事揭露了伊朗制度下的女性悲歌：童婚合法、家暴求助無門，女人的性命如草芥。

被判死刑的童婚新娘：一百億換一條命

在伊朗，一名童婚新娘若無法在12月前籌到100億里亞爾（約八萬英鎊）的「血錢」（blood money）賠償被害人家屬，就將被絞刑處死。這名女子叫戈莉・庫坎（Goli Kouhkan），現年25歲，已在伊朗北部戈爾甘中央監獄度過7年死囚生涯。她在18歲那年因涉嫌殺害虐待她的丈夫被捕，依「以命償命」（qisas）原則判處死刑。

人權組織指出，庫坎的案件是伊朗司法體系對女性與少數族群歧視的縮影。伊朗至今仍允許童婚，也缺乏任何針對家暴的法律保護。總部設於挪威的「伊朗人權組織」（Iran Human Rights, IHR）批評當局濫用死刑。負責人莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出，伊朗的處決數量正不斷上升。

莫哈達姆表示：「庫坎是女性、又屬於少數族裔，還極度貧困，是伊朗社會中最弱勢的人群。她的遭遇象徵當局以死刑製造恐懼，也揭露法律與社會的不平等，如何一步步把人逼到絕境。」

庫坎出身俾路支族（Baluch），這是伊朗最被邊緣化的少數民族之一，約占全國人口2%。她沒有身分證，也沒有任何官方身份文件。庫坎12歲時被迫嫁給堂兄，13歲懷孕生子，婚後長期遭受身心虐待。根據伊朗人權組織的資料，她曾試著逃回娘家，卻遭到父親冷漠拒絕：「我把穿著白紗的女兒送出門，妳若要回來，只能裹著裹屍布。」

2018年5月，18歲的庫坎發現丈夫正在毆打5歲的兒子，情急之下打電話請表哥幫忙。表哥趕來後與丈夫爆發爭執，混亂間導致丈夫喪命。庫坎立刻報警並說出實情，仍與表哥一同被捕。在沒有律師在場、又遭受強烈壓力的情況下，不識字的庫坎被迫簽下認罪書。之後，法院才替她指派辯護人。

庫坎被判處絞刑，根據伊朗法律，若被害人家屬願意接受「血錢」的賠償，即可赦免兇手。監獄方面已談妥條件：只要庫坎在12月前付出100億里亞爾，並離開戈爾甘市，就能免死獲釋。然而，庫坎身無分文，即便能獲釋，也可能再也見不到如今已11歲、被祖父母收養的兒子。

處決女性最多的國家：萬千女人，同一命運

婦女維權團體Bramsh成員巴克提亞里（Ziba Baktyari）說，庫坎的遭遇只是冰山一角。她指出：「庫坎並非唯一的受害者。俾路支族女性，甚至整個伊朗的女性都是體制下的犧牲品。沒有人替她們發聲，也沒有人在乎她們的命運。她們沒有權利，只能服從丈夫，還被剝奪受教育的機會。許多家庭因貧困，被迫早早嫁掉女兒、減輕負擔。」

根據人權組織的數據，伊朗是全球處決女性人數最多的國家。2024年，至少有31名女性因涉毒、謀殺或國安罪被處死，創下15年來新高；2025年至今，已有超過30名女性被處決。單就謀殺罪來看，2024年共有419人被執行死刑，其中包括一名未成年犯與19名女性，是2010年以來最多的一年。官方僅公布約12%的處決案件，同年另有649名死刑犯因家屬選擇接受「血錢」而免於行刑。

《衛報》指出，庫坎讓人想起過去同樣因涉嫌殺害丈夫、被送上絞刑台的女性，她們都是童婚與婚姻暴力的受害者。2023年12月，法德（Samira Sabzian Fard）被德黑蘭法院判處死刑，理由是殺害她在15歲時被迫嫁給的丈夫。

2008年，薩勒貝希（Fatemeh Salbehi）因謀殺比她年長許多的丈夫被捕，當時她僅17歲。她在沒有律師陪同的審訊中一度承認殺人，之後改口稱兇手是闖入家的兩名男子，但依然被判死。

2012年，17歲的塞坎萬德（Zeinab Sekaanvand）因殺夫被捕。她15歲被迫結婚，長期遭虐待。審訊時她承認殺人，後來翻供，指真正的兇手是多次性侵她的姻兄。但最終，她也被絞刑處死。

