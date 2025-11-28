[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

基隆市議會議長童子瑋指出，近期太平青鳥書店歇業在基隆引發許多討論，不少市民感到惋惜，也開始關心太平國小這座山海老校舍未來的可能性。他表示，日前特別在書店最後的營業日登上太平國小，並邀請太平國小第十任校長陳建文同行，一起就下一階段的發展方向交換意見，他認為應該將太平青鳥改為青年旅宿，成為觀光客「認識基隆的起點」。

童子瑋公布太平青鳥轉型影片 盼青年旅宿成為「認識基隆的起點」（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋表示，校長在談起太平國小的位置時，從罾仔寮漁村到港口繁盛的歷程，完整見證基隆的變化。而校舍頂樓的無敵海景更是訪客必定驚嘆的景致，也成為青鳥書店吸引許多旅客的重要特色。

廣告 廣告

童子瑋指出，書店結束營運後，太平國小未來應走向何方，是基隆人共同關心的議題，他一直認為「青年旅宿」是值得探索的方向，類似日本尾道市將老建物改造成旅宿的模式，讓旅人真正住進地方，以生活節奏去認識一座城市

他指出，若能把這樣的概念帶入太平國小，或許能讓這裡從「看風景的書店」，成為「認識基隆的起點」。

他表示，市府將於明年初重新招標，因此現在每一個想法都可能影響太平國小的未來。不論是打造旅宿、展演空間，或是其他尚未被提出的發展模式，他都歡迎市民共同提供意見，為這座坐擁山海景致的老校舍尋找最適合的下一段故事。

更多FTNN新聞網報導

童子瑋再向行政院爭取「繁重加給」 盼基隆警察比照六都待遇

童子瑋關注家暴通報創新高 呼籲市府強化社會安全網、提升跨局處效率

呼籲謝國樑支持院版財劃法 童子瑋：這是數學，放下藍綠

