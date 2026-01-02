童子瑋公布競選主視覺

議長童子瑋掛出競選看板並公布主視覺與口號。（童子瑋辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

議長童子瑋獲民進黨提名參選市長，二日掛出競選看板並公布主視覺與口號。口號是「基隆有作為．就選童子瑋」；而主視覺結合過去選舉的桃紅色，以及明亮希望的湖水綠搭配，希望打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

童子瑋說，標語的概念就是要好念好記，更要看見執行力。這幾年他在議會、基隆第一線一直在做的，就是把該服務的服務做到位，該推動的建設往前推，口號就是要讓市民看見執行力。

在主視覺方面，童子瑋表示，希望透過這次的選舉，幫這座城市帶來有更多能量、熱情跟活力。很多人想到基隆的形容詞都是雨都、灰藍色、老城；這次選用以前選舉的桃紅色，跟比較明亮的湖水綠搭配作為主色調。

童子瑋強調，競選主視覺與口號跟他的性格一樣，都是明快直接的路線，讓市民看到看板的時候也感到朝氣，讓大家相信基隆可以從保守與停滯走向開放、自信與年輕化，繼續看見改變的希望，不要停下來。