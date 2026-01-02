童子瑋公布競選口號與主視覺 主打希望感

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）獲民主進步黨徵召參選基隆市長的基隆市議會議長童子瑋今天公布競選口號「基隆有作為，就選童子瑋」，主視覺結合桃紅色及湖水綠交織搭配，主打希望感，希望讓市民感受朝氣。

童子瑋透過進步基隆辦公室新聞稿表示，標語概念是好唸、好記，更要看見執行力，這幾年他在議會和第一線把該服務的服務做到位，往前推進該推動的建設，要讓市民看見執行力。

主視覺方面，童子瑋說，希望透過選舉，帶動城市更多能量、熱情和活力。很多人想到基隆形容詞是雨都、灰藍色或老城，這次選用過去選舉時的桃紅色，和較明亮的湖水綠搭配作主色調。

他說，競選主視覺和口號與他的性格一樣明快、直接，希望讓市民看到看板時感到朝氣，更希望讓大家相信，基隆可從保守與停滯走向開放、自信與年輕化，繼續看見改變希望。（編輯：李明宗）1150102