基隆市長參選人童子瑋今（2）日公布主視覺。童子瑋表示，口號是「基隆有作為 就選童子瑋」，而主視覺結合過去選舉的桃紅色，以及明亮希望的湖水綠交織搭配，盼能打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

童子瑋公布競選口號與主視覺 訴求希望的明亮選戰。（圖／翻攝童子瑋臉書）

童子瑋在臉書發文，公布競選口號與主視覺。他說，標語的概念就是要好唸好記，更要看見執行力，他提到這幾年在議會、基隆第一線，一直在做的，就是把該服務的服務做到位，該推動的建設往前推，因此口號就是要讓市民看見執行力。

而在主視覺方面，童子瑋表示，希望透過這次的選舉，幫這座城市帶來有更多能量、熱情跟活力，很多人想到基隆的形容詞都是雨都、灰藍色、老城，所以這次選用以前選舉的桃紅色，跟比較明亮的湖水綠搭配作為主色調。

他強調，競選主視覺跟口號，跟他的性格一樣，都是明快直接的路線，希望想讓市民看到看板的時候也感到朝氣，更希望可以讓大家相信，基隆可以從保守與停滯，走向開放、自信與年輕化，繼續看見改變的希望，不要停下來。

