童子瑋再拋政見 ３節敬老金加倍

民進黨提名基隆市長參選人童子瑋舉辦第二場市民見面會，承諾如果當選將加倍發放農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋三十日於林泉里民會堂舉辦第二場市民見面會，承諾當選不僅重陽敬老金，包含農曆春節、端午節、中秋節都要加倍發放，三次都領六千元，一年可領一萬八千元，還要放寬設籍日規定。

童子瑋在見面會中宣布第二項長輩政見，指出現行《基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例》最後設籍日的規定，有很多後續遷入戶籍的長輩其實已經在基隆生活一段時間，卻無法領到三節慰問金。他如果當選會調整這項規定，讓大家都能公平請領。

童子瑋說，上週宣布重陽敬老金加倍後引起地方很多回響。他如果當選，也會把農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金加倍，從三千元加碼到六千元，一年就是一萬八千元。