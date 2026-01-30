童子瑋再推政見承諾 提敬老金加倍發放

民進黨籍基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋30日晚間拋出新政見，允諾當選後三節敬老金加倍發放。（童子瑋進步基隆辦公室提供／張志康基隆傳真）

民進黨徵召的基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋30日晚間在仁愛區林泉里民會黨舉辦第二場「進步基隆 市民見面會」，會中他繼先前提出的重陽敬老金加倍政見後，再度拋出三節敬老金加倍發放的政見，並強調要放寬設籍日規定。

童子瑋表示，根據現在的《基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例》，因為規定了最後設籍日的規定，導致有很多後續遷入戶籍的長輩，其實已經在基隆生活一段時間，卻無法跟其他長輩一起領到三節慰問金，他如果當選就會調整這項規定，讓大家都能公平請領。

童子瑋說，隨著農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金一舉加倍，從3000元加碼到6000元，一年就是18000元，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。他強調，他選舉壓力最大的事情，並不是來自政治攻防，也不是來自競爭對手，而是來自所有看著他長大的鄉親長輩，因為所有人對他來說，都像是家人一樣，服務不周、照顧不好，都會讓他感到內疚。他認為，若有機會服務基隆，最重要的事情，就是照顧所有市民的生活，這也是他選擇當「生活市長」的原因。

對於童子瑋提出的政見，基隆市長謝國樑表示：「市府一向樂見對於長輩的照顧，也會列入對未來政策的參考。」

