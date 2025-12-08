童子瑋出戰基隆市長呼聲高！徐國勇：有「非常棒」的人選

民進黨秘書長徐國勇。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，目前已經完成新北市、台中市、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長提名。民進黨秘書長徐國勇今（8）日透露，基隆市長已經有「非常棒」的人選。據了解，基隆市議長童子瑋出戰呼聲最高。

徐國勇今天赴三軍總醫院基隆正榮院區，參加國際獅子會300A 5區捐贈葉克膜暨手持超音波醫療器材典禮。

針對民進黨基隆市長由誰出戰，徐國勇表示，民進黨選對會目前仍在徵召中，但已經有非常棒的人選，屆時就會向大家宣布。他說，選對會通過仍須經民進黨中執會通過，才會召開記者會宣布人選。

至於何時公布？徐國勇則說，希望在12月底前定案，可能會在12月底或下月初，由總統暨民進黨主席賴清德親自召開記者會向全國民眾宣布。

民進黨選對會下次開會時間預計在12月24日上午，當日下午民進黨將召開中執會通過提名人選。目前確定提名人選有立委劉建國參選雲林縣長。此外，彰化縣長「四搶一」也可望在當天確定人選。

