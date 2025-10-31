童子瑋化身快樂德古拉到校同樂 肯定教師推動雙語教育用心
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
基隆市議長童子瑋參加暖暖國小萬聖節活動表示，退伍後曾短居多倫多，當地小朋友在萬聖節盛裝打扮、沿街敲門討糖的熱鬧景象，讓他至今仍印象深刻。
他提到，今年西洋萬聖節，他化身「快樂德古拉」到暖暖國小，與小朋友一同體驗「不給糖，就搗蛋」的樂趣。現場有許多家長一早起床，為孩子精心準備造型，氣氛溫馨又熱鬧。
童子瑋指出，暖暖國小校長與老師結合雙語教學特色，設計六大關卡，將英文學習融入遊戲，讓各年級學生在體驗節慶文化的同時，也能從中學習。
他回憶，小時候上學大多在教室內聽講，鮮少有機會參與如此活潑的活動，如今教育觀念隨時代轉變，對於願意投入時間與心力、創造多元學習氛圍的教育工作者，應給予肯定與支持。
童子瑋表示，除了為活動準備驚喜小禮物，他也將持續在議會爭取教育資源，成為第一線教育工作者的後盾，讓基隆的孩子每天都能在校園裡快樂學習、健康成長。
