童子瑋參戰基隆！清晨站路口吸引通勤族目光

▲民進黨基隆市長參選人童子瑋今（5）早開始站路口。（圖／取自童子瑋臉書）

[NOWnews今日新聞] 迎戰2026地方大選，民進黨中執會於12月31日通過徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，而童子瑋今（5）日一早6時30分出現在國門廣場站路口，吸引選民關注。童子瑋笑說，有點久沒有站路口，感覺有點陌生，不過，感謝騎車或開車經過的民眾，都會放慢速度跟他喊加油，讓他很感謝基隆鄉親的溫暖。

童子瑋確定由黨內徵召後，上週五就陸續掛起看板，他本人今早更率領團隊出現在基隆市忠一路、港西街交會的路口揮手致意，由於對面就是基隆火車站南站與基隆轉運站，不少準備搭車通勤上班、上學的鄉親也向他揮手、比讚。

童子瑋說，選戰腳步剛開始，透過參選看板讓市民多了解自己參選理念與用心，了解他的參選方式與努力，希望這一場市長選舉能夠是正向選舉。

