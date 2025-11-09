童子瑋參觀《秘密基地》展覽 肯定青年以藝術書寫城市記憶 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／基隆報導

基隆市議長童子瑋日前出席見書店舉辦的《秘密基地》展覽開幕活動，並於近日實際走訪參觀。該展覽由見書店與在地青年團隊「一點仔工作坊」共同策劃，透過閱讀、攝影、繪畫與裝置藝術，引導民眾以全新視角探索城市空間與生活記憶。

童子瑋表示，走進《秘密基地》就像參與一場沒有邊界的城市探索，從老建築的牆面、街巷的聲音，到觀眾親手留下的筆記與貼紙，整個展覽是一場「與城市對話」的過程。他指出，歷史不僅是被展示的過往，當下的生活也正勾勒出基隆文化與歷史的脈絡。

童子瑋強調，展覽最可貴之處，在於青年策展人與創作者能從自身出發，運用藝術詮釋城市故事，讓文化不只是被保存，更能被重新詮釋與延續。他說，「當我們願意走進街區、放慢腳步體察生活細節，文化就能在日常中被延續，而每一位走進展覽的人，也都成了帶著記憶與故事前行的人。」

童子瑋說，文化的價值不在於大型活動或建設，而在於居民的參與與青年創意的展現。他強調，市議會也將持續支持在地文化創作與藝文空間發展，讓更多年輕世代以自己的方式，書寫屬於基隆的城市篇章。

照片來源：童子瑋辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場

蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度

【文章轉載請註明出處】