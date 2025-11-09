[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

基隆市議長童子瑋前（7）日出席在見書店舉辦的《秘密基地》展覽開幕活動，並於近日實際走訪。這場由見書店與在地青年團隊「一點仔工作坊」共同策劃的特展，以閱讀、攝影、繪畫與裝置藝術為媒介，帶領民眾以全新視角探索城市空間與生活記憶。

童子瑋參觀《秘密基地》展覽 肯定青年以藝術書寫城市記憶。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋表示，走進《秘密基地》展覽，就像參與一場沒有邊界的城市探索。從老建物的牆面、街巷的聲音，到觀眾親手留下的筆記與貼紙，整個展覽像是一場「與城市對話」的過程，提醒我們歷史不只是被展示的過往，現在進行式的生活，也正勾勒出基隆文化與歷史的脈絡。

他指出，這場展覽的可貴之處，在於讓青年策展人與創作者從自身出發，透過藝術手法詮釋城市的故事，讓文化不只是被保存，更能被重新詮釋與延續。「當我們願意走進街區，放慢腳步體察生活的細節，文化就能在日常中被延續，而每一位走進展覽的人，也都成了帶著記憶與故事前行的人。」童子瑋說。

他強調，文化的價值不只存在於大型活動或建設，而是在於居民的參與與青年創意的展現。議會也將持續支持在地文化創作與藝文空間的發展，讓更多年輕世代能用自己的方式，書寫屬於基隆的城市篇章。

