童子瑋參選市長官網上線

民進黨提名基隆市長參選人童子瑋公布全新官方網站。（記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華∕基隆報導

民進黨提名基隆市長參選人童子瑋公布全新官方網站，首波整合個人市政觀點、區域政績與媒體專訪內容，作為未來對外溝通政策理念與城市願景的重要平台，讓市民能更完整了解其對基隆發展的規劃方向。

童子瑋表示，此次競選官網以清楚呈現政策方向與城市願景為核心，搭配主視覺「基隆有作為，就選童子瑋」傳達他投入市長選舉、推動城市改變的行動決心，希望透過官網讓市民能更直觀了解他的城市治理理念。

童子瑋指出，在官網的「關於童子瑋」專區，整理了多年公共服務歷程與地方參與經驗，向市民朋友介紹自己，也展現長期投入公共事務的累積；「區域政績」專區中，則列出中正、信義、仁愛、中山、安樂、暖暖、七堵等行政區的推動成果，讓市民看見長期深耕地方的實際成果。

童子瑋說，官網同時設有「市政觀點」專區，彙整過往提出的重要政策主張與城市議題看法，並且整合多場媒體專訪與影音內容，希望讓市民朋友透過文字和影像，更立體地理解他對基隆未來發展的規劃。

童子瑋表示，競選官網後續將逐步公開更多領域政策內容，要和市民朋友報告更完整的市政藍圖，未來也將朝向強化政策資訊整合的方向優化，期盼透過官方網站，拉近與市民之間的距離，歡迎市民朋友前往官網了解更多。