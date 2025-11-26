童子瑋向政院爭取繁重加給 盼基隆警察比照六都

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆員警未領有「繁重加給」，基隆市議會議長童子瑋今天表示，他日前向行政院長卓榮泰反映，基隆警察加給長期不合理的問題，盼基隆警察「繁重加給」能比照六都待遇。

童子瑋今天透過新聞稿指出，長期以來，不論基隆或其他非六都縣市的第一線警察，承擔的勤務強度與六都並無明顯差異，甚至在部分區域更繁重，但現行制度卻無法給予相對應的加給，造成基層壓力大、流動率高，也讓許多願意留下的員警承受不公平待遇。

他表示，基隆雖然不是六都，但無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，基隆警察每天所面對的壓力毫不遜色於雙北，有些分局的勤務量甚至遠高於六都部分轄區，但這份負擔卻完全無法反映在目前的加給制度上。

童子瑋說，卓榮泰明確表達會全面檢討警勤加給制度，行政院正盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論。他認為，若制度不調整，不僅警察人才將持續流失，士氣也會下降，中央願意面對問題，是改變的關鍵一步。（編輯：林恕暉）1141126