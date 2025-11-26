童子瑋向政院爭取「繁重加給」 盼基隆警察比照六都待遇 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／基隆報導

基隆市議會議長童子瑋今（26）日指出，行政院已啟動全國 22 縣市警勤加給制度的全面盤整，並將「繁重加給」納入跨部會檢討，未來制度有望出現重大調整。他表示，自己再次向行政院長卓榮泰反映基隆警察加給長期不合理的問題，並盼待遇能與六都並進，從院長回應中感受到改變的可能性。

童子瑋指出，長期以來，不論是基隆，或是其他非六都縣市的第一線警察，承擔的勤務強度與六都並無明顯差異，甚至在部分區域更繁重。但他說，現行制度卻無法給予相對應的加給，造成基層壓力大、流動率高，也讓許多願意留下的同仁承受不公平待遇。

「基隆警察每天所面對的壓力毫不遜色於雙北。」童子瑋表示，基隆雖然不是六都，但無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，有些分局的勤務量甚至遠高於六都部分轄區。然而，這份負擔卻完全無法反映在目前的加給制度上。

童子瑋提及，卓榮泰明確表示，警勤加給制度會全面檢討，行政院正盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論。他認為，中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步；若制度不調整，不僅警察人才將持續流失，士氣也會下降，地方治安更難與六都並行。

童子瑋強調，感謝所有守護基隆的警察同仁，並承諾爭取的腳步不會停下來。一旦有任何最新消息，他將第一時間向基隆市民與警察朋友報告，並持續爭取最合適的資源與待遇，讓制度真正反映每位基層警察的辛勞與付出。

照片來源：童子瑋臉書

