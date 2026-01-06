童子瑋喊話全面盤點基隆預算 「擠出錢」跟進台北市營養午餐全免 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

台北市稍早宣布營養午餐全面免費，基隆市長參選人童子瑋今（6）日表示，態度上支持全面免費，會將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入未來競選政見」；他指出，未來將進行全面的預算盤點，一定可以「擠出錢來」，如果短期做不到，那就從補助加倍開始，以免費為目標盡力去做。

童子瑋表示，在《財劃法》通過後，「台北市已經是有錢加有錢」，基隆長期一直受到地方分配不均的影響，在資源上可以說非常邊緣化。他坦言，要像台北市這樣全面補助到免費，以基隆市政狀況跟經費來說，並不是一件容易的事情。

童子瑋表示，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來；如果短期做不到，那就一年一年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做。

「窮不能窮教育、苦不能苦孩子、減低家長的負擔，這是一定要做的事情。」童子瑋強調，總不能最後是家長在省錢、孩子在辛苦，市府卻有大把預算在手上，這才是不合理的狀況，市府可以自己省吃儉用，但要讓市民幸福生活。

此外，童子瑋近日也公布個人專屬LINE貼圖正式上架，表示選戰剛起步，除了走進市場跟路口，也要走進大家的LINE群組，貼圖以「清爽、親切、好辨識」為核心設計方向，希望讓大家在第一眼就能看出角色神韻，也能在日常傳訊中自然使用，傳達輕鬆、貼近生活的感覺。

童子瑋透過臉書發文說明，這組貼圖在畫風上刻意減少花俏元素，並特別加強五官辨識度，讓角色更接近本人神情。他指出，貼圖最重要的不是複雜效果，而是好用、耐看，讓人願意在生活中反覆使用，因此整體設計走向簡單、明快，也更符合不同年齡層的使用習慣。

在貼圖內容規劃上，童子瑋表示，這次特別加入了基隆人的日常元素，包括天氣提醒、生活節奏，以及夜市美食帶來的幸福感，同時也設計了長輩常用的問候語，希望不論是學生、上班族，或是家中的長輩，都能在不同情境中找到適合傳送的貼圖。

童子瑋也特別提到，這組貼圖由一位基隆在地的年輕女設計師完成，對方長期支持他的理念，並投入心力協助設計。考量目前選戰環境，為避免設計師被捲入不必要的選戰紛擾，團隊選擇不公開其姓名，但仍對其用心與支持表達誠摯感謝，並表示十分珍惜這份心意。

童子瑋表示，希望透過這組貼圖，讓大家在每天傳訊息的過程中，多一點笑聲，也多一點屬於基隆的生活味道。他也邀請市民朋友與網友踴躍下載、分享，讓貼圖成為日常溝通中溫暖又實用的小陪伴。

照片來源：童子瑋辦公室提供

