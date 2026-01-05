童子瑋基市長選戰開打 清晨首站路口向市民揮手問安

（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市議會議長童子瑋獲民進黨徵召參選基隆市長後，今天清晨首度在國門廣場路口，向來往市民問安；過程中，他特地交代助理降低麥克風音量，盡量避免打擾居民及搭車補眠通勤族。

童子瑋今天清晨6時30分，身著印有Taiwan字樣的黑色帽T，在港西街、忠一路的國門廣場，站在肥皂箱上向來往市民揮手致意，爭取市民支持；有駕駛發現後放慢車速搖下車窗，向童子瑋揮手。

童子瑋接受聯訪表示，距離上次選舉站路口已有一段時間，今天一開始站路口感到有點陌生，但看到許多市民熱情向他打招呼，為他鼓勵加油，他其實蠻開心，清晨寒冷希望市民多注意保暖。

除看板外，童子瑋也推出個人LINE貼圖，他說，貼圖就是貼近生活，以他的五官特徵透過較可愛插畫風格呈現，希望讓大家看見年輕的他，即將帶給基隆嶄新、年輕且有活力的未來。（編輯：陳仁華）1150105