童子瑋拋三節慰問金加碼 基市府曝預算爆增恐排擠其他社福支出

民進黨提名基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋30日發表政見，表示若當選將放寬現行三節敬老金的設籍條件，並加倍發放。根據基隆市社會處提供的資料，此舉將使得三節敬老金的預算由現行的2.76億元，暴增為15.15億元，占據今年社會處總預算約35億元的43％，恐將排擠其他正常社福支出。

童子瑋繼先前表達有意將重陽敬老金由現行的1000元提高為2000元後，30日晚間再度提出政見，允諾他若當選基隆市長，將會放寬現行《基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例》中的，要求民眾必須在民國90年12月31日前設籍基隆市的規定，並加倍發放。

114年3月的議會臨時會中，曾就這個議題進行討論，包括國民黨籍的議員韓世昱及民進黨籍的議員施偉政、許睿慈等人，都支持提案，認為涉及制度公平性問題，應該放寬這項設籍規定。

其實，基隆市社會處曾經就這個議題進行研議，目前基隆市可以領取三節慰問金的65歲以上老人有30724人，在今年度的總預算中，社會處編列了2.76億元的預算，用於長者三節慰問金的發放。

依社會處預估，今年基隆市65歲以上老人的人口將達84176人，完全取消自治條例中的設籍規定，再加上三節慰問金加倍發放，則這筆三節慰問金，基隆市政府今年則必須編列15.15億元，等於暴增5.49倍。以基隆市人口老化的速度來看，這筆預算的數字勢必將逐年遞增。

另外，115年度基隆市社會處總預算約莫在新台幣35億元左右，若三節慰問金真的暴增到15.15億元，則等於單是這一個項目，就會用掉基隆市社會處43％左右的總預算。至於社會處應該照料的身心障礙者、低收入及中低收入等弱勢家庭；甚至包括65歲以上長者搭乘公車免費等相關預算，都勢必受到嚴重的排擠。

