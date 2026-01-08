童子瑋指基隆停滯3年 謝國樑：選舉有針砭是正常

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）民進黨基隆市長提名人童子瑋今天批評基隆市停滯3年沒有改變，各項民調數據都是倒數。市長謝國樑說，選舉難免彼此不會誇獎對方，有些針砭也是非常正常。

童子瑋接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪今天播出，童子瑋說，近期有媒體分析認為這是場艱困選戰，也是場世家之間的對決，他雖然沒有家族二信的奧援，但心中最大的靠山，就是「市民的二信」，因為長期的互動，選民對他有信心，也有信任感，這是謝國樑所沒有的人格條件。

童子瑋說，可以預期國民黨一定會罵他罵到底，一定會罵他是總統賴清德的人馬，「可是我確實是啊」，他與賴總統本來就是親戚，他很感謝、尊重及佩服賴總統，但他會以誠懇、理想和願景，盼能為基隆市努力。

童子瑋說，地方選舉本來就是要談建設、未來，基隆市為什麼停滯3年，沒有改變甚至退步，客觀民調數據都倒數，基隆市應該要改變，他一開始從政，就想帶給基隆市不一樣的願景。

童子瑋也提到他最關注的市政議題，透露後續公布政見的順序，第1項政見將是交通政見，且首重往返台北、基隆的通勤族。第2項政見則為社會福利，要因應超高齡社會的長輩族群，及出生率低的問題。

謝國樑出席慈濟光隆長照機構揭牌儀式受訪說，選舉難免彼此不會誇獎對方，有些針砭也是非常正常，市府長期推動產業及就業，例如，未來的基隆捷運五堵站，光一個地點就會增加數萬個就業機會，他覺得五堵站會早於捷運通車前，先成為未來就業的重鎮，敬請大家期待。（編輯：林恕暉）1150108