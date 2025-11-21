童子瑋指政院版《財劃法》對基隆有利 籲謝國樑放下藍綠公開支持

照片來源：基隆市議會議長童子瑋辦公室

行政院本週提出院版《財政收支劃分法》修正草案，基隆市議會議長童子瑋今（21）日表示，院版明顯對基隆更友善，呼籲基隆市長謝國樑放下藍綠立場，公開支持對基隆市民更有利的院版《財劃法》；童強調：「有些事情與藍綠無關，而是與數學有關。」

「行政院提出的院版財劃法，在多項計算方式上，對基隆更為友善。」童子瑋說明，院版的縣市獲配成長率為27.4%，是直轄市的近2倍，也比國民黨版本的7.2%高出近4倍，整體數字從4392億提升至5220億，對地方財政相當關鍵。他也指出，院版中針對人口加權的設計，也特別將65歲以上長輩以1.2倍人口計算，這對高齡人口比例較高的基隆，是明顯利多。

童子瑋分析，國民黨版本通過後，基隆歲入與歲出相差約90億元，謝國樑也曾在議會上公開表示節流困難、欲哭無淚，這些都是因為國民黨版本計算錯誤造成的後果，已影響許多攸關基隆發展與民生的重要預算，包含東信國小老舊校舍整建刪減6500萬、學校午餐採用國產溯源食材與運輸費刪減5440萬，以及新設三處公托委託民營費用刪減3504萬。

童子瑋指出，中央已邀集地方政府進行6次會商，相信市長也清楚，算數不是國民黨的強項，否則不會分子、分母都算錯；同時也不是市府的強項，否則不會在公車預算上少算7億，導致電動公車承諾跳票。童子瑋向謝國樑喊話：「請支持院版財劃法，儘速修正國民黨版本的錯誤，這才是對基隆最好的決定。」

