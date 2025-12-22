童子瑋挑戰基隆市長 謝國樑：最好的連任策略就是把市政做好

賴清德總統表姪、基隆市議長童子瑋預計於24日獲得民進黨提名參選基隆市長。基隆市長謝國樑回應，最好的連任策略就是把市政做好，自然就有機會順利連任。（徐佑昇攝）

賴清德總統表姪、基隆市議長童子瑋預計於24日獲得民進黨中央提名參選基隆市長，也宣告基隆市長謝國樑與童子瑋的「藍綠雙強」對決正式開打。針對童子瑋提名議題，基隆市長謝國樑22日回應，最好的連任策略就是把市政做好，自然就有機會順利連任。童子瑋則回應，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都會全力以赴。

童子瑋出身宮廟世家，童永擔任主委的慶安宮供奉的媽祖被尊為「基隆媽」，是基隆的信仰中心，具有深厚的宮廟陸軍系統，童子瑋擔任議長後更是每日勤跑基層，並強調隨時都在做為基隆服務的準備。

針對提名議題，童子瑋回應，從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

謝國樑表示，他想童議長的提名也是在意料之中，所以也恭喜他，市府會持續的以市政來做優先，把市政工作做好。

謝國樑強調，他在新北市長侯友宜上周拜訪時也提到過，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先的位置，這樣子自然就會有機會順利的連任。

若童子瑋參選市長，基隆市仁愛區原本應選4席勢必空出1席，但由於基隆人口持續減少，依近年選舉111年議員選舉仁愛區選舉人數3萬3626人，今年立委林沛祥罷免案投票，選舉人數降為3萬3068人，若至明年6月持續下降，就有可能只剩3席，將使競爭更激烈。

現任議員中，藍營曾紀嚴、綠營鄭文婷、以及藍轉無黨的前議長張芳麗都有意角逐連任，由於張芳麗在當初議長投票改投童子瑋，外界認為可能會衝擊票源，但仁愛區又是傳統小選區，選民更重視人情味，因此無黨參選更有優勢。

至於新人挑戰者中，目前傳出藍軍曾任6屆議員的莊榮欽和律師潘艾嘉均有意挑戰，綠營則有前議員游祥耀愛女、前基隆市政府發言人游本明也可能參選，白營目前雖無明確表態人選，但先前與白營友好的地方人士林華生女兒林杏潔也可能是潛在人選。

