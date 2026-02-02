史上最年輕議長、2026民進黨基隆市長參選人童子瑋，受邀上「新聞觀測站」節目分享競選撇步，就是誠懇勤勞，有信心融化鐵板，戰勝國民黨對手謝國樑。虔誠的童子瑋也會向媽祖祈求選戰順利，脖子上的玉觀音從國中戴到現在，節目中還當場掏出了隨身攜帶的數十個平安護身符！

民進黨基隆市長參選人 童子瑋 vs. 主持人 劉方慈：「不能笑我，好，不會笑。但是就是我們虔誠... 好，議長隨身攜帶的，從今天來錄影的服裝右邊西裝口袋，就掏出了... 哇！非常多護身符！」



基隆市議長童子瑋，來「新聞觀測站」節目專訪，接受「突襲」，從口袋、胸前，掏出一個又一個護身符。



民進黨基隆市長參選人 童子瑋 vs. 主持人 劉方慈：「你這樣換外套還要把這些拿出來，再放到新的口袋？對！每一天必做的事情。我跟你講，我外套不同口袋有放不同的東西，名片有時候會忘記拿出來，但是護身符我絕對不會忘記。」



脖子上的觀音薩項鍊，從國中戴到現在39歲，右手還有串佛珠，難怪被地方稱為「媽祖孫」，每天出門前，一定會上香拜拜，超虔誠，因為童子瑋從小就在爺爺童永主持的地方信仰中心「慶安宮」出入，耳濡目染。



童子瑋：「從總統到議員到里長，都在我們家進出，我們家每天客人絡繹不絕，我不是在這個環境長大嗎？以前...這不知道能不能講。」

劉方慈：「可以講。」

童子瑋：「陳水扁前總統在選總統的造勢晚會，那時候我大概國中吧，我每一場在基隆，都我爸帶我去的，我每一場都"阿扁，凍蒜"。後來我參選基隆市議員，爺爺爸爸一直罵我、一直罵我，衝突很嚴重的時候，我傳一個訊息給他："誰帶我去阿扁的造勢晚會？都是你，所以你也是培養我從政的元兇之一"。」



從政之路，家人一開始強力反對，到現在全力支持，力拼年底選舉，戰勝拚連任的市長謝國樑。



劉方慈：「之前謝國樑他面臨了罷免，那你覺得他挺過罷免後，會置之死地而後生嗎？會不會反而對於他年底拚連任，是有優勢的？」

童子瑋：「所以他基隆是鐵板一塊，他很有信心，我們也很有信心打破鐵板，融化鐵板，融化鐵板的關鍵就是我們的誠懇。」



目標打破藍大於綠的選民結構，曾被眷村叔叔阿姨大讚加油，童子瑋要繼續跑基層，讓市民有感，爭取支持。

篤信媽祖的童子瑋身上的觀音項鍊是母親在他就讀國中時給他的，配戴至今39歲。(圖/民視)



棒球籃球迷童子瑋向主持人劉方慈分享收藏，有大谷翔平、山本由伸、費里曼等公仔與簽名球。(圖/民視)

基隆市出生率全台倒數第一，挑戰市長謝國樑連任之路的議長童子瑋，在新聞觀測站提政見。(圖/民視)

民進黨基隆市長參選人童子瑋說生活太忙碌沒時間好好關注球賽，只能購買周邊產品過乾癮。圖為在新聞觀測站秀出的收藏簽名球。(圖/民視)

童子瑋表示當選市長要把基隆港打造成演唱會絕佳舞台，並笑回主持人劉方慈，第一個邀請蔡依林與周杰倫開唱。(圖/民視)





原文出處：童子瑋挑戰謝國樑！錄影現場被「突襲」 掏出這項秘密武器 主持人：哇! 超多

