童子瑋掛看板宣傳政績 市府有回應

中國國民黨基隆市黨部召開「議長就任3年，金童政績大公開」記者會，酸「金童議長」的政績是「罄竹難書」。（記者林玉棋翻攝）

▲中國國民黨基隆市黨部召開「議長就任3年，金童政績大公開」記者會，酸「金童議長」的政績是「罄竹難書」。（記者林玉棋翻攝）

針對市府推動騎樓整平進度與成果，基隆市政府副發言人鍾明昨回應表示，政策可以討論，但數據必須真實，政策當然也可以做成看板，但市民真正有感的是有沒有完成。

鍾明說明，最近市民朋友看到市區騎樓整平有不同的說法，但首先要感謝議長童子瑋將議題做成看板宣傳外，市府也會持續努力，除了看板宣傳，市府也有責任將相關內容說明得更清楚。

廣告 廣告

她表示，如果以「實際已完成的施作面積」來看，從103年至111年僅完成2402平方公尺。謝國樑市長上任後，112至113年已完成14624平方公尺，並依分期計畫推動第一至第三期工程，後續工程已納入年度規劃，目前仍有21541平方公尺待完成。

鍾明強調，前任八年僅完成2402平方公尺，現任兩年卻完成了14624平方公尺，後續仍有2萬多平方公尺持續推動中，數字上的差別不是宣傳，而是事實。

鍾明指出，對於過去尚未改善的路段，市府也主動自行編列預算，啟動田寮河周邊的路面與騎樓整平工程，逐步補齊市區環境。

KMT市黨部列金童議長3年政績

【記者林玉棋／基隆報導】中國國民黨基隆市黨部昨（15）日上午召開「議長就任3年，金童政績大公開」記者會，由黨部發言人黃申棟與副發言人林祐德共同出席，市黨部特地幫「金童議長」整理了上任三年的亮眼成績單。

發言人黃申棟指出，童子瑋上任三年，政績談不上多，但爭議卻不少。他直言，童的政績真的「罄竹難書」，市黨部特別整理三項最具代表性的「亮點」，提供市民參考。第一項，就是今年的代表字「罷」。童子瑋力挺的大罷免行動，最終以32：0的結果收場，成為全國政壇難得一見的政治翻車現場。而嘴上說要替基層員警爭取繁重加給，實際上卻是不斷增加基層原本不需要做的維安業務，讓第一線同仁無所適從。

第二項則是收割政績的速度之快。童子瑋看板上所列的成果，實際上都為謝國樑市府上任後推動完成的政策與工程，其中不少甚至是過去童子瑋要求前市長林右昌處理、卻遲遲未見行動的案件。他舉例，以騎樓整平工程前朝與現任執行效率數據來比較，高下立判，成果卻被無情收割。

第三項則是在大罷免時期，童子瑋曾批評國民黨爭取的「普發一萬」是毀憲亂政；然而基隆發生水污染事件後，市府在兼顧財政狀況與實際需求下提出補償方案，童子瑋卻又改口主張「普發現金」。他指出，童子瑋「散財童子」真的名不虛傳，若真的當選市長，不敢想像財政紀律有多亂。

黃申棟最後指出，選舉不該只看包裝、口號或話說得多漂亮，而是要檢視一個人過去實際做了什麼、是否真正站在市民這邊。他強調，童子瑋的表叔賴清德總統曾說過：「民主政治不是表決多數就贏」，所以他也呼籲基隆市民，不管童子瑋選什麼公職都不用把票投給他。