童子瑋掛看板為參選市長熱身？藍酸「金童議長」列三大「政績」

明年九合一大選民進黨基隆市長雖未提名，但外界認定基隆市議長童子瑋代表綠營出線可現最高，近日童子瑋已陸續在基隆各區掛起爭取建設相關看板，國民黨基隆市黨部15日酸童子瑋是「金童議長」，列舉童的三項「政績」分別是大罷免失敗、收割政績、以及反對藍白普發一萬等，批評童子瑋政績「罄竹難書」。民進黨基隆市黨部則反擊，基隆市政府先前針對議會批評基市府副發言人不當發言已表示「尊重議會觀點，呼籲關心民生」，但國民黨部卻持續對議會發動政治口水的攻擊，不知黨部主委林沛祥為何要「打臉」市長謝國樑？

民進黨雖未正式提名童子瑋參選明年基隆市長，但童子瑋近日已陸續在基隆7個行政區紛紛掛起看板，並細數在當地爭取的相關建設，但藍營批評童子瑋是在收割謝國樑市府政績，並酸童本身的政績其實是「罄竹難書」。

中國國民黨基隆市黨發言人黃申棟與副發言人林祐德今日召開記者會，酸童子瑋是「金童議長」，並列舉他上任三年的「成績單」。

黃申棟指出，童子瑋上任三年，政績談不上多，但爭議卻不少，真的「罄竹難書」，市黨部特別整理三項最具代表性的「亮點」。第一項，就是童子瑋力挺的大罷免行動，最終以32：0的結果收場，成為全國政壇難得一見的政治翻車現場，他批評，童子瑋嘴上說要替基層員警爭取繁重加給，實際上卻是不斷增加基層原本不需要做的維安業務，讓第一線同仁無所適從。

林祐德表示，第二個「亮點」則是收割政績的速度之快，童子瑋看板上所列的成果，實際上都為謝國樑市府上任後推動完成的政策與工程，其中不少甚至是過去童子瑋要求前基隆市長林右昌處理、卻遲遲未見行動的案件。

林祐德舉例，騎樓整平工程在林右昌任內民國103至111年僅完成約600平方公尺，謝國樑市長上任後就完成 超過 8000 平方公尺，執行效率高下立判，成果卻被無情收割。

林祐德指出，第三項則是童子瑋批評國民黨爭取的「普發一萬」是毀憲亂政；然而基隆發生水汙染事件後，市府在兼顧財政狀況與實際需求下提出補償方案，童子瑋卻又改口主張「普發現金」。他批童子瑋「散財童子」真的名不虛傳，若真的當選市長，不敢想像財政紀律有多亂。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏則回擊，童子瑋及議會民代爭取市政建設，是不分黨派的職責所在。

余睿柏提及，日前基市府新任副發言人鍾明批評童子瑋，遭綠營議會黨團痛批破壞府會關係並要求下台，基市府表示「尊重議會觀點，呼籲關心民生」。但國民黨部卻持續對議會發動政治口水的攻擊，不知道林沛祥為何打臉謝國樑，建議他們向童子瑋學習、多多關心民生。

余睿柏更酸，他們也感謝國民黨基隆市黨部，該黨候選人尚未提名，藍營就已經以高規格待遇應對，顯見對於選情的堪憂，並不如謝國樑說的「鐵板一塊」，這是市黨部對市長的不信任，他們也表示理解。

余睿柏說，國民黨市政從電動機車跳票、颱風民怨、油水神隱到獅球嶺議題，可以看出藍營已無心應對，但民進黨以及議會民代，都會持續關心基隆市的市政問題、監督市政，確保市民朋友的心聲都能夠得到市府的回應。

余睿柏強調，關於罷免案，藍營黨部前任主委及謝國樑的民政處長，利用職務之便非法利用戶政系統查詢個資已經認罪，而關於普發現金、毀憲亂政，包含通過宣告違憲的國會擴權法，以及僭越行政立法份際的普發現金一萬元，則是林沛祥的拿手專長，建議發言人多向他請益。

