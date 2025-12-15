童子瑋掛看板藍營批搶功 民進黨反指國民黨憂選情

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市議會議長童子瑋在市區懸掛看板，向市民報告仁愛區的「年度服務重點報告」，遭國民黨批評收割、搶功，民進黨回應，顯見國民黨對選情感到堪憂。

基隆市長謝國樑已宣布會爭取連任，雖民進黨基隆市長提名人尚未出爐，但外界普遍看好童子瑋，童子瑋近日在忠一路、孝二路口，懸掛仁愛區年度服務重點報告，提到「爭取南榮路人行空間改善工程2.2億」、「騎樓整平4年期計畫3000萬」、「爭取獅球嶺砲台歷史場景規畫」。

國民黨基隆市黨部今天在黨部舉行記者會，黨部副發言人林祐德說，童子瑋收割政績的速度快到嚇人，完全是厚顏無恥的搶功，看板上所列的成果，實際上都是謝國樑上任後推動完成的政策與工程，其中，不少甚至是過去童子瑋要求前市長林右昌處理，卻遲未見行動的案件。

林祐德舉例，騎樓整平工程在林右昌擔任市長任內，民國103年至111年僅完成約600平方公尺，謝國樑上任後就完成超過8000平方公尺，執行效率高下立判，成果卻被無情收割。

黨部發言人黃申棟說，選舉不該只看包裝、口號或把話說得多漂亮，而是要檢視一個人過去實際做了什麼，是否真正站在市民這邊，呼籲市民不管童子瑋選什麼公職，都不用把票投給童子瑋。

對此，民進黨基隆市黨部表示，童子瑋及議員們爭取市政建設，是不分黨派職責所在，市府已表達「尊重議會觀點，呼籲關心民生」，國民黨卻持續發動政治口水攻擊，不知道國民黨基隆市黨部主委林沛祥為何打臉謝國樑，建議向童子瑋學習多關心民生。

民進黨基隆市黨部指出，民進黨尚未公布市長提名人選，感謝國民黨基隆市黨部就以高規格待遇應對，顯見對選情感到堪憂，並不如謝國樑所說「鐵板一塊」，這是國民黨對謝國樑的不信任「我們也表示理解」。

民進黨基隆市黨部表示，國民黨深知市政治理失能，從電動機車跳票、颱風民怨、油水事件神隱到獅球嶺議題，可以看出國民黨對治理市政已無心應對並忙於政治，民進黨會持續關心、監督市政，確保市民的心聲都能得到市府回應。（編輯：張銘坤）1141215