童子瑋提三節敬老金加倍政見 年領1.8萬元

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）民進黨基隆市長提名人童子瑋今天表示，他如果當選市長，會把農曆春節、端午節、中秋節的敬老金加倍，從新台幣3000元加碼到6000元，1年就是1萬8000元。

童子瑋晚間在林泉里民會堂，舉辦第2場「進步基隆 市民見面會」，他表示，根據現行的「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，因為規定最後設籍日，導致許多後續遷入戶籍的長輩，其實已在基隆生活一段時間，卻無法領到三節慰問金，他如果當選市長，會調整這項規定，讓大家都能公平請領。

此外，童子瑋表示，上週他宣布重陽敬老金加倍後引起許多迴響，市民也對他說，這是對長輩最敬重、最實際的政見，因此他決定在過年前，宣布第2項長輩政見，他如果當選市長，會把農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金一舉加倍，從3000元加碼到6000元，1年就是1萬8000元，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。

童子瑋說，他參選最大的壓力並非來自政治攻防，也不是來自競爭對手，而是來自所有看著他長大的長輩，因為所有人對他而言，都像是家人一樣，服務不周、照顧不好，都會讓他感到內疚，所以他決定，如果有機會服務基隆，最重要的事情，就是照顧所有市民的生活，這也是他選擇當「生活市長」的原因。（編輯：陳正健）1150130