童子瑋提加碼重陽禮金、慰問金 基市府：農曆年後研擬照顧長者方案

民進黨提名基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋日前提出將重陽敬老金及慰問金提高政見，針對社福相關議題，基市府副發言人鍾明2日說明，市府即將研擬的新目標，市長謝國樑也已責成副市長邱佩琳於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

鍾明表示，謝國樑上任以來，在市府團隊的共同努力下，基隆市「減債有成」，也因如此，現在的確具備足夠的預算能力，進一步優化社福政策，讓基隆的長輩得到更好的照顧。

鍾明指出，近期童子瑋也有提出的社福方案，她強調，照顧長者是府會共同目標，市府高度重視並也已初步的進行專業評估，包含長者福利部分（三節慰問金＋重陽禮金）， 若比照加倍發放且不設領取條件，預估每年總預算需求將高達 16 億 8523 萬元。與現狀相比，淨增加支出約為 13億 2681 萬 8200 元。另外，警察加給部分經初步試算，則需數千萬元。加總上述方案，每年粗估將增加支出約 14 億元。

鍾明表示，謝國樑強調任何社福政策都要建立在「長遠、可行」且符合「政府財政架構」的基礎上。因此，謝國樑已正式責成邱佩琳於農曆年後廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，將在維持市府財政穩定的前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

