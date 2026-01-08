童子瑋提名後首專訪 透露二信後盾「市民的信心和信任」

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

基隆市長參選人童子瑋（8）日於寶島聯播網《新聞放鞭炮》，接受周玉蔻主持人專訪，分享提名後選戰心境與競選策略。他提到很多人認為這場選戰，謝國樑市長有家族二信的奧援，但在他心中，他真正仰賴的是「市民的二信」，認為選民對他有信心跟信任感，因此他會勇敢挑戰、並不畏懼。

童子瑋說，近期很多媒體分析，都認為這是一場艱困選戰，也是一場世家之間的對決，但他認為，他雖然沒有家族二信的奧援，但心中最大的靠山，就是「市民的二信」，因為長期的互動，選民對他有信心，也有信任感，這是謝國樑所沒有的人格條件。

童子瑋在專訪中談到過去的成長背景，他說，國民黨的競選策略就是批評他的政黨以及和賴清德總統的關係，但這在熟悉地方政治的人眼中其實沒有作用，「我第一次2018年競選的時候是無黨籍，當時甚至離家出走，因為阿公完全不支持我參與選舉。」他說，當年沒有資源、沒有政黨、賣房子貸款的時期，就靠努力服務，其實地方的選民都很清楚。

另一方面，童子瑋也提到他最關注的市政議題，他也透露後續公布政見的順序，第一項政見會是交通政見，而且首重往返台北基隆的通勤族，「我們從小在這邊長大，下雨淋雨等車、上不了車、回不了家，共同的痛苦都在這裡。」

此外，第二項政見就是社會福利，要因應超高齡社會的長輩族群，以及出生率最低的問題。童子瑋說，「從長照到醫療，要進行整理，然後很多人認為小孩在這出生沒有未來，對基隆這個城市的發展展沒有信心。」他強調，我們在地的小孩有責任，共同努力來改變基隆，這就是我們的信念。

