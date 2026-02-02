童子瑋提四節敬老金加倍 基市：估淨增13.2億支出

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）民進黨基隆市長提名人童子瑋，近期先後提出四節敬老金加倍政見。市府今天表示，預估每年淨增加支出約新台幣13.2億元，將召開公聽會研擬最能精準照顧長者的執行草案。

童子瑋1月24日舉辦首場「進步基隆市民見面會」，提出重陽敬老慰問金加倍政見，例如，百歲以上人瑞從6000元加碼到1萬2000元，1月30日第2場市民見面會，再提農曆春節、端午節、中秋節敬老金加倍政見，從3000元加碼到6000元，並刪除最後設籍日規定，讓長期在基隆生活的長者都可以領。

對此，基隆市政府副發言人鍾明今天在記者會指出，照顧長者是府會共同目標，市府高度重視已初步展開專業評估，若比照加倍發放且不設領取條件，預估每年總預算需求將高達16億8523萬元，與現狀相比，淨增加支出13億2681萬8200元。

鍾明表示，市長謝國樑希望任何社福政策，都能建立在長遠、可行，且在符合財政架構基礎上，已責成副市長邱佩琳在農曆春節過後，廣邀學者、專家與市民召開公聽會，將在維持市府財政穩定前提下，研擬出最精準照顧長者的執行草案。（編輯：陳仁華）1150202